Lucarelli: "Ho sempre pensato a Kean in coppia. Piccoli promettente. Dzeko e Modric belle storie ma a 40 anni"...

vedi letture

.

Cristiano Lucarelli, ex attaccante di Livorno e Napoli tra le altre ed ora allenatore, ha rilasciato un'intervista a TMW. Di seguito le parole sulla Fiorentina.

Cosa pensa della coppia Retegui Kean?

"Ho sempre pensato che Kean fosse un giocatore in grado di giocare con un altro attaccante vicino. Attacca la profondità, può giocare di rimessa... Non l'ho mai visto come giocatore condizionabile da un altro giocatore nel reparto, per me anche con Dzeko è molto compatibile. E' un giocatore universale".

La Fiorentina ha preso anche Piccoli...

"Penso che la Fiorentina si sia cautelata per la possibilità di una partenza di Kean in chiusura di mercato o magari nella sessione di gennaio. La Fiorentina si è mossa intelligentemente prendendo uno degli attaccanti più promettenti insieme a Pio Esposito".

Il derby Pisa-Fiorentina?

"Sarà tosto per la Fiorentina. E' il paragone che ho fatto per la Serie C. A Pisa il derby con la Fiorentina è molto sentito, per questo i calciatori daranno di più di ciò che hanno. Sarà una partita tosta, questo è poco ma sicuro perché a Pisa aspettano da tanto questo derby".

Cosa pensa di Dzeko?

"Io spesso faccio una riflessione però: Totti e Toni sono stati capocannonieri a 38 anni, Dzeko torna a 39 anni, Modric a 40... Bellissime storie, ma c'è qualcosa che non funziona. Se uno a 40 anni fa ancora la differenza, secondo me significa che c'è un problema".