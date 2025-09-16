Nicolussi in regia e Fazzini trequartista, Pioli se li gioca col Como. CorSport: "Le scelte con Gud"

Jacopo Fazzini e Hans Nicolussi Caviglia possono essere le due nuove mosse di Pioli dal primo minuto per affrontare il temibile Como domenica al Franchi. Lo riporta il Corriere dello Sport, concentrandosi sul primo e sul suo buon inizio di stagione in maglia viola: il 22enne toscano di Massa ha tutto per essere la “novità” della formazione titolare contro Fabregas tra cinque giorni. L'ex Empoli ha rilanciato la propria candidatura giocando venticinque minuti per nulla banali davanti ai campioni d’Italia che stavano vincendo 3-0, le basi per un posto contro il Como le ha gettate in quel quarto scarso di partita disputato bene sabato sera, con personalità e argomenti concreti. Il quotidiano sottolinea però anche la duttilità di Fazzini e l'impiego che può far di lui Pioli, già abile a sfruttarlo in vari ruoli: non è detto, insomma, che se Fazzini giocherà dal 1’ con i lombardi, lo farà da trequartista.

E qui - prosegue l'analisi del Corriere - entrano in ballo le parole del tecnico viola ma anche Nicolussi Caviglia e Albert Gudmundsson. L’ex Venezia, che a sua volta ha debuttato in viola sempre nella sfida alla formazione di Conte confermando l’ottima qualità nei piedi da sfruttare anche sui palloni da fermo (suo l’angolo da cui è scaturito il gol di Ranieri) e nella visione del gioco, diventa l’elemento intorno a cui è possibile dare forma a un altro tipo di centrocampo della Fiorentina: Nicolussi Caviglia regista/interditore davanti alla difesa apre la strada a Fazzini mezzala in un centrocampo ovviamente a tre che preveda un’altra mezzala, poi Kean-Piccoli nel 3-5-2 versione campionato, e comunque l’attacco è un altro discorso. Ma se Pioli domenica volesse invece ripartire dal 3-4-1-2 che gli ha fatto compagnia per tutta l’estate, o al limite dal 3-5-1-1 con dentro sempre il rifinitore, l’opzione è (anche) legata alle condizioni dell’islandese che ha saltato il Napoli per i postumi dell’infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale. Fatto sta che sfruttare al meglio forze fresche come Fazzini o Nicolussi Caviglia, può risultare la mossa giusta per Pioli nel dare una sterzata alla sua Fiorentina.