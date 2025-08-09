Sohm e autogol di Gosens: la Fiorentina fa 1-1 con il Manchester (che poi vince ai rigori il trofeo)

Il Manchester United vince il trofeo dello sponsor (la Snapdragon Cup) per 5-4 sulla Fiorentina ai rigori dopo l'1-1 (6-5 dunque il finale) dei tempi regolamentari (un solo errore dal dischetto di Parisi per i viola). Ma buone le indicazioni per la Fiorentina all'Old Trafford che ha ben figurato di fronte agli inglesi che il 17 iniziano il campionato con l'Arsenal.

I gol che hanno deciso la gara regolamentare sono di Sohm all'8' e di Gosens sfortunato in anticipo a mettere la palla nella proprio porta al 24'. Nella ripresa la Fiorentina ha sfiorato il vantaggio sulla respinta di un difensore con la traversa di Sohm mentre Viti nel finale ha salvato su Cunha. Peccato per un paio di occasioni di Kean non concretizzate anche perché finito spesso in fuorigioco. Per assegnare il trofeo come detto sono stati necessari i rigori e solo una grande parata di Bayindir decide lo scontro. Nell'ordine: Kean, B. Fernandes, Fazzini, Cunha,Sabiri, Diogo Dato, Ndour, Amad in gol prima del rigore parato a Parisi e la rete finale dal dischetto di Mainoo.