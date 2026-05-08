Si riparte da Fagioli e De Gea. Nazione: "Per il regista richiesta da 40mln"

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Si riparte da Nicolò Fagioli e David De Gea. L'edizione odierna de La Nazione parla del prossimo futuro della Fiorentina e indica nel centrocampista e nel portiere i due pilastri della ricostruzione che aspetta il nuovo ds Paratici. Club esteri si sono già informati su Fagioli, lo stesso avrebbe fatto il Milan che spera nel fattore Allegri, ma per far vacillare la Fiorentina e il centrocampista servirebbe una proposta indecente. La valutazione è non meno di 40 milioni, una cifra fatta circolare per scoraggiare potenziali interessati.

L'altra pedina è De Gea, con il capitano che ha già fatto sapere di non voler prendere in considerazione alcuna proposta per andarsene (QUI la nostra anticipazione). Solo il Manchester United lo farebbe vacillare. Con la sua permanenza in viola, si chiudono automaticamente le porte del ritorno di Martinelli, che va quindi incontro a un’altra stagione in prestito