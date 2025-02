Servono i gol dei trequartisti, Beltran e Zaniolo tocca a voi

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) concentra la sua attenzione sui marcatori diversi da Kean della Fiorentina. A parte i 19 centri stagionali del centravanti azzurro, i viola non hanno grandi numeri. Dietro al numero 20 infatti c'è Gudmundsson, ora fermo per infortunio, con appena 5 reti. Segue poi la coppia formata da Adli e Beltran a quota 4. Se da una parte il rientro dalla squalifica di Kean e i numeri difensivi del Verona lasciano ben sperare in vista di questo pomeriggio, per il proseguo della stagione, che sta entrando nella sua parte finale, ci sarà bisogno di un contributo maggiore sotto porta da parte degli altri uomini offensivi di Palladino. Con Gudmundsson out, i primi indiziati ovviamente sono Beltran e Zaniolo. Il primo ha segnato appena 4 reti, tutte in campionato, in 29 presenze totali, mentre il secondo è arrivato a Firenze dopo tre reti realizzate con la maglia dell'Atalanta.

Oltre a loro due la richiesta di Palladino è indirizzata anche a Colpani quando tornerà dall'infortunio e a Folorunsho. L'ex Verona tra Napoli e Fiorentina non ha ancora trovato la via del gol in stagione. L'attacco gigliato al momento è comunque, insieme al Napoli, il quinto del campionato dietro a Inter, Atalanta, Lazio e Juventus. Tanto continuerà a passare dai gol di Kean ma c'è bisogno di un aiuto in più da parte di tutti, in modo principale trequartisti e seconde punte.