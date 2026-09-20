Fiorentina-Napoli 0-1, doccia fredda per i viola: Gilmour sblocca il match

Fiorentina-Napoli 0-1, doccia fredda per i viola: Gilmour sblocca il matchFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Passa in vantaggio il Napoli al 22'. Succede tutto dopo pochi minuti in cui la Fiorentina stava spingendo alla grande, la squadra di Allegri segna su angolo: Gilmour è lasciato completamente solo dalla Fiorentina e colpisce indisturbato, facendo 0-1. De Gea non può nulla.