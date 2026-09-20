Fiorentina-Napoli 1-1, due grandi interventi di De Gea. Poi entra Gnonto

Fiorentina-Napoli 1-1, due grandi interventi di De Gea. Poi entra GnontoFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:13Primo Piano
di Redazione FV

A un quarto d'ora dalla fine arriva una grande parata di De Gea, reattivo ad alzare le braccia su tiro forte di Neres da dentro l'area. Passano pochi minuti e c'è un altro grande intervento del portiere spagnolo, abile ancora a sventare un colpo di testa di Favasuli a botta sicura.

Pochi istanti dopo Vanoli si gioca la carta Gnonto: l'ex Leeds va a posizionarsi a sinistra al posto di Njie.