Secondo match point salvezza, il CorSport: "La Fiorentina non deve rimandarlo"

Secondo match point salvezza, il CorSport: "La Fiorentina non deve rimandarlo"FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:00Primo Piano
di Redazione FV

Secondo match point e non c’è un motivo che sia uno per mancarlo da parte della Fiorentina che può, anzi deve, chiudere il discorso-salvezza oggi contro il Genoa: lo impone, rimarca stamani il Corriere dello Sport, la pessima figura fatta lunedì sera all’Olimpico contro la Roma da un gruppo privo di senso di appartenenza come forma di riscatto, lo chiede la classifica per lasciare la Cremonese una volta per tutte a distanza non colmabile.

A prescindere da quello che farà la squadra di Giampaolo oggi contro il Pisa, andare negli spogliatoi con l’ansia da risultato a ogni costo a Torino contro la Juventus sarebbe un’ulteriore punizione che il pubblico del Franchi e i tifosi viola non meritano al culmine di un campionato frustrante.