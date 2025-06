Contatto Fiorentina-Inter per Sebastiano Esposito: soprattutto se non resterà Gud

Tuttosport, nella sue edizione odierna, ribadisce in primis la trattativa ormai chiusa che porterà Jacopo Fazzini a vestire la maglia viola: all'Empoli 10 milioni di euro, al giocatore un contratto fino al 2030. L'affare è ormai fatto, è stato fissato per lunedì l'appuntamento per concludere il tutto.

Portata a termine questa operazione, il quotidiano torinese evidenzia come la Fiorentina tornerà a studiare l'affondo anche su Sebastiano Esposito: avviati i contatti con l’Inter per il classe 2002, attaccante quest'anno in prestito all'Empoli, su cui hanno chiesto informazioni pure Parma e Como, ma i toscani sono arrivati prima e possono mettere la freccia nei prossimi giorni. A maggior ragione se non dovesse essere riscattato Albert Gudmundsson dal Genoa, capitolo ancora tutto da scrivere.