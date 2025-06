Bennacer obiettivo vero: i viola hanno informato il Milan, in settimana nuova si prova l'affondo

vedi letture

Sulle sue pagine odierne, il Corriere dello Sport rilancia il nome di Ismael Bennacer per la Fiorentina. Il quotidiano scrive che l'acquisto di Jacopo Fazzini è ormai cosa fatta, tanto che già oggi potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, ma anche il centrocampista del Marsiglia è un obiettivo molto concreto che i viola proveranno ad aggiudicarsi in settimana nuova. Perché il 24 giugno è il termine ultimo per la risoluzione dei prestiti, quindi martedì si saprà ufficialmente se il franco-algerino rientrerà al Milan o se il Marsiglia spenderà dodici milioni per acquistarlo definitivamente. Le dinamiche sono precise e le traiettorie imprevedibili, bisognerà quindi aspettare la scadenza per la certezza definitiva (l’Olympique allenato da De Zerbi non eserciterà l’opzione), ma le cose sembrano già anticipate.

Perché - riporta il Corriere -, il Milan ha scelto di non confermare Bennacer se rientrerà dal sud della Francia, e la Fiorentina si è già mossa in anticipo e ha bussato alla porta rossonera per informare dell’interesse. Con due ostacoli subito ben visibili: i dodici-quattordici milioni che rappresentano il prezzo del cartellino e i quattro netti l’anno a contratto del calciatore. Ostacoli alti, però è quasi inutile ricordare il legame e la stima che c’è tra Pioli e Ismael - hanno vinto insieme lo scudetto in rossonero -, ed è un fattore non secondario nel dare a quest'altra trattativa i contorni dell’operazione che può essere con i tempi che ci vogliono.