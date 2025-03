Dagli inviati Scroscio d'applausi per Batistuta: il Re Leone riceve il tripudio del Franchi

Si alza in piedi tutto il Franchi pochi minuti dopo il fischio d'inizio del secondo tempo di Fiorentina-Juventus. Il motivo è presto detto: ha fatto la sua comparsa in tribuna d'onore Gabriel Omar Batistuta, "Re Leone" che non necessita di presentazioni. Tutto il pubblico l'ha salutato col celebre coro "Mi innamoro solo se, vedo giocar Batistuta". L'argentino ha contraccambiato il saluto ai suoi fedeli tifosi.