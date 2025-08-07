Dagli inviati

Bianco torna in campo: lavoro individuale per il classe 2002

Alessandro Bianco torna ad allenarsi in campo, ma ancora a parte. Questa la novità dal ritiro di Leicester della Fiorentina: il classe 2002, in campo nell'amichevole di domenica scorsa contro il Leicester City, ha svolto negli scorsi giorni un lavoro specifico a parte. Adesso, mentre il resto della squadra si sta allenando, è in campo ma continua a fare esercizi a parte. Ecco le foto dall'Inghilterra.