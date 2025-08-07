Calciomercato Mandragora, siamo alla resa dei conti. Per Nzola spunta il contro-riscatto

M'Bala Nzola è ufficialmente un calciatore del Pisa. Oggi ha firmato il contratto coi nerazzurri, prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro e contro-riscatto a favore della Fiorentina. Situazione Rolando Mandragora: alcuni sviluppi nella giornata, con i viola che vogliono conoscere la reale volontà dei procuratori dei ragazzo. Un mese fa l'ultimo incontro tra le parti ma non si era arrivati a un accordo. Gli agenti sperano che la Fiorentina, dopo aver ceduto qualche esubero, possa offrire un ingaggio più alto a Mandragora, mentre la Fiorentina vorrebbe il rinnovo più o meno alle stesse cifre (1,5 miloni a stagione fino al 2026 con opzione al 2027). Nei prossimi giorni previsto un nuovo incontro, con la possibilità che il numero otto possa partire.

Le priorità dei viola rimangono le cessioni, in particolare quella di Lucas Beltran, che però dopo il rifiuto al Flamengo non ha acquirenti. Serve una cessione per regalare a Pioli un vice-Kean. Un po' più lontano Ioannidis (Panathinaikos). Sulla fascia destra occhio perché Fortini potrebbe non rimanere. In quel caso occhio a Zanoli (Napoli) e Zortea (Cagliari).