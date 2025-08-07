Dagli inviati
Primo allenamento di Sohm con tutto il gruppo: ecco le immagini dall'Inghilterra
Simon Sohm, arrivato martedì in Inghilterra, sta svolgendo regolarmente l'allenamento in gruppo. Queste le ultime dal ritiro della Fiorentina a Leicester (Inghilterra). L'ex Parma, arrivato per 16 milioni complessivi, ieri aveva partecipato a una parte di seduta di scarico, mentre oggi si è aggregato col gruppo al completo - e si è quindi allenato per la prima volta anche coi calciatori partiti titolare nell'amichevole pareggiata martedì col Nottingham Forest-. Ecco le immagini.
