SBLOCCASTADI, Un testo fast fast fast. Nella notte...

Un altro passo verso il restyling del Franchi è stato compiuto nella notte. La Nazione parla dell'emendamento sbloccastadi che nel pomeriggio di ieri è stato firmato da Italia Viva e Pd, arrivati alla fine ad un accordo su un emendamento comune, di cui Matteo Renzi è diventato primo firmatario. Tutte le parti coinvolte hanno festeggiato e nella notte è andato in scena il voto in Commissione (voto positivo, leggi QUI). Domani il testo andrà in aula e se sarà votato anche in aula al Senato e alla Camera consentirà il pieno restyling dello stadio, libero dai vincoli della soprintendenza. Il testo riscritto sembra parlare quel linguaggio 'fast, fast, fast' che tanto piace a Rocco Commisso.