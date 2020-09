Buone notizie per la Fiorentina dopo la votazione in nottata sul cosiddetto emendamento "Sbloccastadi". Come confermato su twitter anche dal giornalista Massimo Basile la Commissione ha dato parere favorevole a quanto previsto nell'emendamento che limita i poteri della Soprintendenza, dopo che ieri PD e Italia Viva avevano trovato un accordo sulla proposta in questione.