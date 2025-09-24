Sarà Fiorentina-Como l'ottavo di Coppa Italia. Battuto il Sassuolo 3-0

Sarà di nuovo Fiorentina-Como all'Artemio Franchi. La squadra allenata da Cesc Fabregas, reduce dalla vittoria in campionato proprio a Firenze, fa il bis anche nel mercoledì di Coppa Italia battendo agilmente il Sassuolo 3-0 e regalandosi gli ottavi di finale della competizione contro la Fiorentina.

A decidere la sfida è la doppietta di Jesus Rodriguez oltre alla rete di Douvikas in un match sbloccato già dopo 2 minuti e mai davvero in discussione, con gli uomini di Fabregas che sono andati a un'altra marcia anche grazie alla prestazione di Baturina, autore di un assist. Ora il Como troverà la Fiorentina agli ottavi di finale che si svolgeranno a inizio dicembre, tra il 3 e il 17 (il calendario definitivo è ancora da definire dopo le ultime partite in programma domani sera).
 