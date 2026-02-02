Calciomercato Baldanzi-Fiorentina, il retroscena sulla trattativa sfumata: ecco cosa è successo

La trattativa che poteva portare Tommaso Baldanzi alla Fiorentina era vicinissima alla conclusione ma poi è sfumata all'ultimo. FirenzeViola.it ricostruisce quanto successo: da inizio gennaio i contatti tra la Roma e i viola per trovare la quadratura del cerchio erano costanti e positivi, poi l'accelerata fino ad arrivare alla quasi fumata bianca.

Tutto saltato poi, non per volere del calciatore: infatti dietro al suo passaggio al Genoa non ci sarebbe tanto la volontà del classe 2003 di ricongiungersi al suo ex tecnico in giallorosso Daniele De Rossi, quanto invece per una scelta presa proprio dalla Fiorentina, che ha deciso di virare su Jack Harrison e di abbandonare quindi la trattativa con la Roma.