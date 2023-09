SABIRI, Riacutizzato il problema al ginocchio: è out

Fonte: Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Abdelhamid Sabiri non è partito per Milano con la squadra. Il marocchino, come appreso da FirenzeViola.it, ha patito il problema al ginocchio che lo tormenta da diverso tempo, e che si è riacutizzato in queste ore. Per questo motivo l'ex Samp non figura tra i convocati per la sfida di domani che la Fiorentina giocherà contro l'Inter, valida per la terza giornata di questa Serie A.