Dagli inviati Terzo giorno in Inghilterra per la Fiorentina: le immagini e le novità

Terzo giorno di lavoro in Inghilterra per la Fiorentina. Sempre al St. George's Park, centro sportivo della Nazionale inglese che ospiterà i viola fino a sabato prossimo. Oggi si è rivisto in gruppo Albert Gudmundsson, rientrato a lavorare coi compagni già ieri sera. Ancora lavoro singolo per Rolando Mandragora, assenti anche Lucas Beltran ed Edin Dzeko, ma nessun allarme, per loro seduta specifica già preventivata in piscina.

Dopo l'allenamento di stamani, Stefano Pioli ha concesso il pomeriggio libero alla Fiorentina. La squadra tornerà in campo domattina e riprenderà contestualmente con le doppie sedute giornaliere, mentre in queste ore c'è stato un po' stacco e relax per i calciatori attualmente in Inghilterra. Ognuno ha sfruttato il tempo come meglio credeva e alcuni dei giocatori di Pioli hanno optato per il paintball, come mostra una curiosa Storia Instagram di Abdelhamid Sabiri: col marocchino si notano Gosens, Pongracic, Christensen, Ndour, Gudmundsson e Richardson.