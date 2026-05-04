FirenzeViola Roma-Fiorentina 3-0 a fine primo tempo: viola spazzati via in 30'

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La Fiorentina rimane in campo per dodici minuti, poi evapora. Il monday-night dell'Olimpico dura pochissimo, basta il primo affondo della Roma, con un Malen che inizia a far vedere i sorci verdi a Pongracic dopo 10', conduzione in slalom e destro deviato sulla traversa da un intervento in scivolata disperata di Luca Ranieri; primo corner che i padroni di casa sfruttano al meglio, cross a rientrare di Pisilli, testa da pochi passi di Mancini e 1-0; la Fiorentina non reagisce, anzi subisce le sfuriate di Malen e il raddoppio degli avversari, con Wesley che col piattone chiude al meglio una grande azione cominciata da Soulé; sul tris, che arriva al 33', e soprattutto sul contrasto tra Koné e Fagioli, col primo che passa sopra al secondo e mette dentro un cross basso dal fondo per il tocco sottomisura di Mario Hermoso che vale il 3-0, tutta la differenza di cilindrata tra le due squadre. Qualche timido scossone la Viola se lo dà a fine frazione, con due corner conquistati ma poco arrosto.

Si va all'intervallo con la sensazione che la ripresa sarà una pura formalità. E la notizia peggiore per Paolo Vanoli è che Malen ancora non ha trovato il gol…