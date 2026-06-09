Anche la Roma su Favasuli. Pronti circa 8 mln, la Fiorentina osserva interessata
C'è anche la Roma sulle tracce di Costantino Favasuli, prodotto del settore giovanile della Fiorentina messosi in mostra quest'anno con una grande campionato di Serie B al Catanzaro, culminato sfiorando la promozione in Serie A (sfuggita in finale playoff contro il Monza). Il giocatore è seguito attentamente proprio dai viola, che lo riporterebbero volentieri a casa dovendo metter mano al reparto esterni, ma tra i club interessati è sbucata in queste ore anche la già citata Roma.
Ne dà conto il Corriere dello Sport-Stadio, che parla di interesse concreto da parte dei giallorossi. Ventidue anni, 42 presenze con 2 gol e 9 assist, il ragazzo è seguito attentamente dal club della Capitale che può mettere sul piatto tra i 5 e gli 8 milioni di euro per soddisfare le richieste del club calabrese, che dovrà girare il 50% della rivendita alla Fiorentina, oltre magari a girare qualche giovane in prestito con possibile riscatto e controriscatto.
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