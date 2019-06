ROCCO IN CAMPO, Firenze come niente al mondo

È il momento del bagno di folla al Franchi per Rocco Commisso: oltre 6.000 tifosi viola, seduti in tribuna coperta, hanno dato il benvenuto al nuovo presidente della Fiorentina. Ecco le parole dei protagonisti: il sindaco Nardella, il club manager Antognoni e Commisso stesso.

Parola al sindaco di Firenze Dario Nardella a bordo campo: "Voglio dare il benvenuto al nostro nuovo presidente: il calore di questo tifo è il calore di un'intera città"

Gli fa eco a bordo campo Giancarlo Antognoni: "Ho consegnato la prima maglia viola a Rocco e spero la porti più in alto possibile. Rocco ha capito il valore di questa squadra e spero che la possa portare sempre più in alto"

È il turno di Rocco Commisso: "Sono costretto a parlare italiano... tra poco mi metto a piangere, grazie. Non parlo molto bene l'italiano ma in un mese prometto di imparare. Voglio venire qui spesso: vi voglio bene, I love you. New York loves Florence. Quando nel 2006 sono stato a vedere l'Italia ho alloggiato a Villa San Michele. Questo giorno è più commovente di quando l'Italia è diventata campione del mondo in Germania. Vorrei ringraziare il team Mediacom e i legali che mi hanno assistito in questa avventura. Sono stato fortunato a nascere in Italia e ad avere negli Usa 4.500 dipendenti: loro mi hanno aiutato ad arrivare qua. In ogni caso, adesso gli americani vogliono venire a lavorare in America... prima era il contrario. Non c'è niente al mondo come Firenze: mai ho visto un calore così, mai un'attenzione alla squadra così. Vi voglio bene, grazie Firense... I love Florence!".

Si alza alto il coro: "Oh Commisso portaci in Europa" da parte dei 6.000 presenti in tribuna coperta allo stadio Artemio Franchi.

È il momento di don Massimiliano Gabbricci, padre spirituale della Fiorentina: "Faccio una benedizione da tifoso viola, più che da parroco visto che sono un fan della Fiorentina da 40 anni". E parte la benedizione: "Benedici l'opera che intraprendiamo per il bene della comunità di Firenze e della famiglia della Fiorentina e fa' che cresca la tua benedizione fino alla vittoria. Amen".