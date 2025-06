Rivoluzione in mediana, oltre a Fazzini spunta Anjorin sull'asse Empoli-Firenze

Dopo Edin Dzeko, che verrà ufficializzato ad inizio luglio, prima che la squadra si raduni al Viola Park agli ordini di Pioli, la Fiorentina in settimana ha chiuso un'altra importante operazione di mercato, quella per Jacopo Fazzini. La mezzala massese è però impegnato con la nazionale Under21 all'Europeo di categoria, quindi per l'ufficialità bisognerà attendere che Fazzini torni in Italia dalla Slovacchia. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione però questo è solo l'inizio. In modo particolare a centrocampo infatti Pradé e Goretti stanno studiando una rivoluzione dopo gli addii di Adli, Colpani, Cataldi, Bove e Folorunsho e la situazione in bilico tra la cessione e il rinnovo di contratto di Mandragora.

Sempre rimanendo sull'asse Empoli-Firenze, ai viola piace molto Tino Anjorin. L'ex Chelsea, che ha il 50% sulla rivendita, è il profilo di centrocampista fisico e di inserimento che stanno cercando i gigliati. L'Empoli lo valuta un po' meno di Fazzini e difficilmente resterà in Serie B. L'affare è fattibile considerando anche che gli interlocutori, club e procuratore, sono gli stessi. Sulla stessa lunghezza d'onda, magari con più inserimento e meno muscoli, piace anche Fabbian del Bologna.