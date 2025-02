Rivoluzione Fiorentina nel mercato invernale. C'è anche Fagioli dopo Zaniolo e Ndour

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza quelli che sono stati i colpi finali della Fiorentina. Nicolò Fagioli, seguito a lungo durante il mercato invernale, è finalmente arrivato in viola poco prima della chiusura del mercato. L’accordo con la Juventus è stato raggiunto con un prestito oneroso di 2,5 milioni, con obbligo di riscatto a 13,5 milioni più 3 milioni di bonus e una percentuale sulle future vendite. Nonostante l’interesse di Lipsia e Marsiglia, la trattativa è andata a buon fine. Fagioli, che porta qualità e versatilità, cercherà di rilanciarsi a Firenze, dove avrà la possibilità di esordire contro l’Inter. Alla Fiorentina troverà altri nuovi arrivi come Zaniolo e Ndour.

Zaniolo, anch’egli in prestito oneroso dal Galatasaray, arriva con l’intento di riscattarsi. Cresciuto nelle giovanili viola, torna a Firenze dopo nove anni. L’allenatore Palladino gli ha chiesto di arrivare con umiltà e voglia, e Zaniolo ha dichiarato di essere pronto a dimostrare il suo valore, sia come trequartista che come vice-Kean. Zaniolo, con il numero 17, potrebbe esordire anche lui a San Siro contro l’Inter. Il suo prestito ammonta a 3,2 milioni di euro, con diritto di riscatto a 15,5 milioni e 2 milioni di bonus.