Rivoluzione Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: "Investiti 90 milioni, obiettivo una coppa"

La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato della Fiorentina, definendolo una rivoluzione. Il club di Rocco Commisso ha investito 90 milioni sul mercato in entrata e ne ha incassati una trentina dalle cessioni. Insomma, alla fine Daniele Pradé e Roberto Goretti hanno pensato esclusivamente a liberarsi, almeno per un anno, di quei calciatori che al Viola Park non erano più graditi, ma hanno continuato a investire per regalare a Stefano Pioli una rosa che possa lottare per vincere una coppa. Conference League e Coppa Italia sono entrambe gradite.

Ma che possa anche battersi per guadagnarsi un posto tra le magnifiche quattro che si qualificano alla Champions League. A Pioli è stata consegnata una signora squadra con due soluzioni o anche più per ruolo. Una rosa ampia e forte che, però, al momento fatica a trovare la quadra, visto che l’allenatore parmigiano ha cambiato modulo praticamente in ogni gara usando il 3-5-2, il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 e cercando una soluzione che ancora non si trova.