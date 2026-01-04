Dagli inviati Risse, rigori tolti e una Fiorentina schiacciante: ma al 45' è ancora 0-0

L'inizio di partita è tutto della Fiorentina. La squadra di Vanoli parte fortissimo, nel primo quarto d'ora affossa la Cremonese nella sua metà campo e prima con Fagioli e poi Parisi (un tiro dopo un disimpegno avversario sbagliato e un incrocio dei pali) va subito vicinissima al gol. La Curva Fiesole sostiene i viola e loro ben figurano in campo. Tanto che nei successivi cinque minuti arrivano una bella giocata con conseguente tiro in porta di Piccoli e una chance al volo sprecata da Gudmundsson.

Continua così un po' tutto il primo tempo e l'episodio chiave si registra al 36': Piccoli riceve un passaggio in area e da buon mestierante copre il pallone spalle alla porta, Baschirotto lo tocca e l'attaccante si lascia cadere. La Penna fischia il rigore, ma una volta richiamato al monitor lo revoca. È il preludio a una rissa in campo, scoppiata davanti alla panchina della Cremonese dopo un faccia a faccia irruento tra Dodo e Payero, costa il giallo a entrambi e il rosso a due componenti delle rispettive panchine. Iniziano così sei minuti di recupero infuocati, col Franchi divenuto polveriera: la Fiorentina spinge fino all'ultimo e chiude un primo tempo praticamente a una porta, ma senza trovare il gol. All'intervallo si va sullo 0-0.