RIQUI PUIG, Trattativa Viola-Barça: il punto

Da Barcellona arrivano conferme: con la Fiorentina è attualmente in corso una trattativa per Riqui Puig. Il centrocampista classe 1999 ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe rinnovare per poi ceduto trasferito in prestito ai viola. Nel frattempo, mister Xavi oggi gli ha dato il permesso di non presentarsi alla ripresa dei lavori della squadra blaugrana, proprio perché fuori dal progetto tecnico e in procinto di salutare.

Riqui Puig intriga i viola come possibile scommessa low cost in attesa del rientro di Castrovilli in mezzo al campo, anche se sul calciatore è molto forte in queste ore il pressing del Benfica.