Rinnovo Mandragora, ci siamo: ottimismo fra le parti, fumata bianca vicina

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione legata al rinnovo di Rolando Mandragora. Il centrocampista viola si avvicina sempre di più alla firma per il prolungamento del suo contratto con la Fiorentina. Nonostante le recenti sirene provenienti dalla Spagna – in particolare l’interesse del Real Betis – sta prevalendo in lui la volontà di restare a Firenze e continuare il suo percorso in maglia viola.

Un segnale chiaro di attaccamento al progetto tecnico della società. L’incontro decisivo tra le parti è stato fissato per il fine settimana e, stando a quanto filtra, la cosiddetta “fumata bianca” sembra ormai vicina. Le distanze tra giocatore e club si sono infatti ridotte sensibilmente e l’intesa finale appare a portata di mano.