Rigore col VAR al Milan, Leao non sbaglia: 2-1 sulla Fiorentina

Un rigore destinato a far discutere porta il Milan in vantaggio contro la Fiorentina a San Siro. L'arbitro Marinelli valuta un tocco di Parisi sul volto di Gimenez regolare, ma il VAR lo richiama dopo minuti di check e il fischietto alla fine assegna rigore ai rossoneri. Rafael Leao dal dischetto non trema, spiazza De Gea e regala un vantaggio che rischia di essere decisivo.