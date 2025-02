Dagli inviati Richardson lascia il Viola Park dopo l'allenamento: ecco il video

vedi letture

È uno dei nomi più chiacchierati, in uscita, di casa Fiorentina: nonostante la gara disputata da titolare ieri contro il Genoa, Amir Richardson potrebbe lasciare Firenze in queste ultime ore di mercato. Intanto, il centrocampista marocchino ha lasciato nel primo pomeriggio il Viola Park dopo l'allenamento del mattino (qui sotto il video dei nostri inviati).

Il futuro di Richardson è ancora incerto, con tre strade percorribili: una cessione in prestito all’estero nel caso la Fiorentina riesca a risolvere uno dei sei prestiti attualmente in corso, soluzione piuttosto complessa; una cessione a titolo definitivo, ma nessuno si è spinto a questa formula e a cifre accettabili per il club e per il giocatore; oppure un prestito in Italia. Su quest’ultima ipotesi la Fiorentina ha dato mandato per sondare il terreno con i club che hanno bisogno di un centrocampista in prestito. QUI IL PUNTO DI FIRENZEVIOLA.IT