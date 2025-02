Per Richardson ci sono tre strade oltre la permanenza alla Fiorentina

Non è ancora scontato che Amir Richardson resti alla Fiorentina al termine di questa sessione di calciomercato. Il centrocampista classe 2003, apparso anche contro il Genoa un po' indietro rispetto ai compagni, potrebbe lasciare Firenze anche se la situazione è complessa perché attualmente la società viola non può prestare altri calciatori all'estero.

Tre strade oltre la permanenza

Ci sono tre strade percorribili per Richardson che saranno esplorate in questo ultimo giorno di mercato. Una cessione in prestito all’estero nel caso la Fiorentina riesca a risolvere uno dei sei prestiti attualmente in corso, soluzione piuttosto complessa, una cessione a titolo definitivo, ma nessuno si è spinto a questa formula e a cifre accettabili per il club e per il giocatore, oppure un prestito in Italia. Su quest’ultima ipotesi la Fiorentina ha dato mandato per sondare il terreno con i club che hanno bisogno di un centrocampista in prestito.

La pagella di ieri di Richardson

Richardson nelle pagelle di Firenzeviola.it dopo il Genoa ha preso 6-, con questa spiegazione: "Avvio compassato nel quale gioca più semplice possibile, migliora in sicurezza con il passare del tempo ma lascia sempre la sensazione di essere troppo leggero".