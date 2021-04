RIBERY, Mi spiace per il rosso ma siete stati bravi

Grave ingenuità per Franck Ribery quest'oggi con l'espulsione che ha messo a repentaglio la gara odierna e che priverà Iachini del suo fuoriclasse per la sfida contro l'Atalanta. Il francese ha affidato ai social un commento dopo l'1-1 contro il Genoa: "Ragazzi, mi spiace avervi lasciato soli, non volevo entrare male e mi sono già scusato. Avete combattuto fino alla fine e siete stati molto bravi e attenti. Avanti così!". Di seguito il post originale dell'ex Bayern Monaco.