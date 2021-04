RIBERY, Abbraccio con Commisso e Barone poi...

Franck Ribery, arrivato allo stadio in questi minuti, è andato subito a salutare il presidente Rocco Commisso visto che, squalificato, ovviamente non era in ritiro. I due si sono abbracciati (senza mascherina, ma il presidente è vaccinato ed entrambi negativi al tampone) e hanno parlato qualche istante poi Ribery è sceso verso il parterre, incrociando e abbracciando anche Barone. Poi si è andato a mettere nello Sky box con la moglie del dg, da dove ha iniziato a caricare i suoi compagni a gran voce.