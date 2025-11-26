Atalanta-Fiorentina affidata all'arbitro Marcenaro. Al Var ci sarà Camplone

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova l'arbitro della partita tra Atalanta e Fiorentina in programma domenica alle ore 18. Il designatore Rocchi, insieme al fischietto ligure, ha scelto gli assistenti Cipressa e Laudato insieme al quarto uomo Sozza. Per quanto riguarda il Var invece, il responsabile sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara, mentre il suo assistente sarà Doveri.

ATALANTA – FIORENTINA     h. 18.00

MARCENARO

CIPRESSA – LAUDATO

IV:     SOZZA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       DOVERI