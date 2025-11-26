Le ultime dal Viola Park: Piccoli si allena a parte, Dodo e Gosens ancora out
Arrivano immagini e aggiornamenti dal Viola Park: dalle 11 è in campo la Fiorentina per l'allenamento di rifinitura in vista dell'impegno di domani contro l'Aek. Nella seduta della vigilia, aperta in parte ai media, si è visto Roberto Piccoli: l'attaccante è alle prese con un problema alla caviglia accusato sabato, nel secondo tempo della sfida contro la Juventus; per Piccoli allenamento a parte, con esercizi ad hoc lontano dai compagni. Non pervenuti invece gli altri due acciaccati, Dodo e Robin Gosens, che quindi sembrano sempre più lontani dal poter essere protagonisti sia domani sia domenica contro l'Atalanta.
A breve la Fiorentina dovrebbe comunicare la situazione degli infortunati. Intanto il resto del gruppo si allena agli ordini di Paolo Vanoli: torello iniziale, attivazione muscolare e poi un breve discorso del tecnico alla squadra in vista dell'impegno di Conference. Queste le immagini raccolte da FirenzeViola.it:
