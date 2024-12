REPORT, Cataldi e Sottil out a causa di una tonsillite

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina ha diramato il report per spiegare l'assenza di Danilo Cataldi e Riccardo Sottil dall'elenco dei convocati per la sfida di Conference League contro il Vitoria Guimaraes. Questa la nota ufficiale del club viola: "ACF Fiorentina comunica che i calciatori Danilo Cataldi e Riccardo Sottil non sono stati convocati a causa di una tonsillite".