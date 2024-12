CONVOCATI, Out Cataldi, Sottil e Biraghi. Pongracic ok

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Appena prima della partenza per Guimaraes, la Fiorentina ha stilato la lista dei convocati in vista della partita di domani sera contro il Vitoria. Non ci sono Biraghi e Cataldi, assenti anche dall'allenamento di stamani, oltre a Sottil e al giovane Rubino, mentre la squadra viola può riabbracciare Pongracic regolarmente tra i convocati. Nella lista anche i giovani Harder e Caprini, eccola:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Harder, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Colpani, Gudmundsson, Ikoné, Kouame, Kean.