Rapid-Fiorentina 0-2: gran palla di Fortini per Dzeko, il bosniaco colpisce

Oggi alle 19:51Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Fiorentina che approccia al meglio il secondo tempo a Vienna: primo affondo del secondo tempo e raddoppio, con azione costruita sull'asse di destra da Cher Ndour, che allarga per Niccolò Fortini, il classe 2006 mette dentro di prima un cross teso su cui Edin Dzeko, in girata nel cuore dell'area, arriva prima di tutti, spedendo in rete. Secondo centro per il bosniaco in maglia viola dopo la rete segnata al ritorno dei playoff di agosto contro il Polissya, Fiorentina che va sul 2-0 sul campo del Rapid quando siamo al 49'.