Rapid-Fiorentina 0-1: la sblocca Ndour su iniziativa di Dzeko

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:58Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Fiorentina in vantaggio dopo dieci minuti: a sbloccare la sfida dell'Allianz di Vienna è Cher Ndour, che raccoglie una respinta corta su tiro di Edin Dzeko e con un colpo poco spettacolare ma efficace, con lo stinco, corregge in rete. 0-1 per i viola sul campo del Rapid e secondo gol stagionale di Ndour: il 2004 aveva segnato già nella prima gara del girone col Sigma Olomouc.