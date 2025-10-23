FirenzeViola
Rapid-Fiorentina 0-1: la sblocca Ndour su iniziativa di Dzeko
FirenzeViola.it
Fiorentina in vantaggio dopo dieci minuti: a sbloccare la sfida dell'Allianz di Vienna è Cher Ndour, che raccoglie una respinta corta su tiro di Edin Dzeko e con un colpo poco spettacolare ma efficace, con lo stinco, corregge in rete. 0-1 per i viola sul campo del Rapid e secondo gol stagionale di Ndour: il 2004 aveva segnato già nella prima gara del girone col Sigma Olomouc.
