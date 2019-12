RAGGI, Ghezzal-Atalanta? Lo consiglio da vice Ilicic

Andrea Raggi, difensore svincolato ex Monaco, a LaGazzetta dello Sport commenta anche l'interesse dell'Atalanta per Rachid Ghezzal, esterno della Fiorentina: "È un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore: se l’ambiente crede in lui, soprattutto l’allenatore, può far veramente bene. Rachid è un elemento duttile, può ricoprire vari ruoli. Piede sinistro ottimo, lo immagino là davanti, magari come “vice” Ilicic. Potrebbe essere utilizzato anche a sinistra nei quattro di centrocampo: lì, però, farebbe più fatica. Certo che lo consiglierei all’Atalanta, perché no? Ma ripeto: il potenziale c’è, per sfruttarlo bisogna credere totalmente in lui”.

Cosa non sta andando alla Fiorentina?

"In primis, paga il rendimento della squadra. Inoltre, per uno straniero, non è mai facile adattarsi immediatamente al calcio italiano: c’è bisogno di tempo, anche per una questione tattica".