Problemi per Comuzzo: si è trattato solo di un mal di stomaco

Sospiro di sollievo per Pietro Comuzzo che è dovuto uscire al 34' di Manchester United-Fiorentina. Non si è trattato di un problema muscolare o di un trauma ma di un problema allo stomaco che lo ha costretto a fermarsi.