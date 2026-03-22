Voglia di impresa, Tuttosport: "Vanoli e Viola, c'è da sfatare il tabù big"

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A Firenze c'è voglia di impresa. Voglia di regalarsi e regalare ai propri tifosi (saranno oltre 21.000) una notte speciale. Voglia di battere una big come non è ancora mai accaduto in questa sua tormentata stagione. Tuttosport, nelle sue pagine odierne, inquadra così la Fiorentina che attende l'Inter capolista al Franchi. Sulla carta (e non solo) una sfida impari, ma i pronostici esistono anche per essere sovvertiti. I viola arrivano allo scontro con tre vittorie consecutive, le due di Conference sui polacchi del Rakow che sono valse l'approdo ai quarti di finale e lo scontro diretto lunedì scorso a Cremona. De Gea compagni sono fuori dalla zona rossa la classifica da un po' di tempo, ma anche alla luce della vittoria di ieri della Cremonese a Parma, resta delicata e fortemente in bilico.

Il quotidiano torinese riparte poi da un dato: i risultati contro le big in campionato. Lo scorso anno, con Palladino, la Fiorentina si tolse tante soddisfazioni contro le grandi. Quest'anno invece, ha raccolto appena due punti pareggiando al Franchi con la Juve e con il Milan, per il resto solo sconfitte e brutte prestazioni tra cui il 3-0 rimediato a San Siro con la squadra di Chivu. Contro cui, per provare in qualche modo a colmare il gap (attenzione fra le altre cose alle palle inattive: i nerazzurri hanno segnato 20 gol, i viola ne hanno incassati ben 16). A sognare lo sgarbo all'Inter è anche lo stesso Vanoli, che in Serie A tra le grandi ha battuto una volta solo il Milan (l’anno scorso alla guida del Torino), mentre la Juventus, la Roma, il Napoli, la stessa Inter rappresentano per lui ancora un tabù.