Primavera, la Fiorentina beffata nel recupero: pareggia ma resta prima

La Fiorentina di Daniele Galloppa viene riacciuffata al 6' minuto di recupero dal Sassuolo di Bigica ma resta in vetta portandosi comunque a +2 dall'Atalanta. Kulia segna l'1-1 dopo che Riccardo Braschi al 49' aveva portato avanti i viola e sfiorato il raddoppio.

Nel primo tempo dopo un buon avvio dei viola e un'occasione di Bertolini è stato il Sassuolo ad attaccare di più con Negri che ha sfiorato il gol un paio di volte. Nella ripresa la Fiorentina si fa più propositiva e va in vantaggio con Braschi al 49'. Lo stesso attaccante viola ha diverse occasioni per il raddoppio. La gara rimane aperta fino al termine quando, nel recupero, c'è il pareggio-beffa di Kulia.