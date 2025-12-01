Primavera, la Fiorentina beffata nel recupero: pareggia ma resta prima
FirenzeViola.it
La Fiorentina di Daniele Galloppa viene riacciuffata al 6' minuto di recupero dal Sassuolo di Bigica ma resta in vetta portandosi comunque a +2 dall'Atalanta. Kulia segna l'1-1 dopo che Riccardo Braschi al 49' aveva portato avanti i viola e sfiorato il raddoppio.
Nel primo tempo dopo un buon avvio dei viola e un'occasione di Bertolini è stato il Sassuolo ad attaccare di più con Negri che ha sfiorato il gol un paio di volte. Nella ripresa la Fiorentina si fa più propositiva e va in vantaggio con Braschi al 49'. Lo stesso attaccante viola ha diverse occasioni per il raddoppio. La gara rimane aperta fino al termine quando, nel recupero, c'è il pareggio-beffa di Kulia.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiGalloppa: "Dispiace il pari per un gol fuori tempo limite ma dalla gara forza e consapevolezza" (video FV)
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insiemedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
4 Dzeko a rischio squalifica per il post-partita? Gazzetta: "Il procuratore federale aspetta la relazione"
Copertina
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Alberto PolverosiCon Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com