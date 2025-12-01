Dagli inviati Bigica: "Fiorentina nel fondo classifica dispiace, sono sicuro ne verrà fuori" (video FV)

Il tecnico del Sassuolo Primavera, ex giocatore ed allenatore della Fiorentina, Emiliano Bigica, ha commentato il pareggio in extremis della sua squadra: "E' stata una partita avvincente con le due squadre che si sono date battaglia senza risparmiarsi e lesinare energie. Ovviamente il nostro pari è arrivato in extremis e posso capire l'arrabbiatura dall'altra parte, sarei arrabbiato anche io ma il risultato, al netto di tutte le cose, abbia rispettato l'andamento della partita. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo poi abbiamo avuto un blackout come Genova ma poi i ragazzi ci hanno creduto pareggiando contro la capolista, una buona squadra, ben allenata e che ha dentro ragazzi che conoscono il campionato. Ci tenevamo sia noi che loro".

Chi ha segnato era subentrato: "Sì sono 2008, Kulia ha già fatto intravedere le sue qualità mentre Barry l'ho stimolato ad andare nell'uno contro uno e lui è andato via con tecnica e velocità ed oggi ha tirato fuori la testa mentre l'altro è uno dei migliori prospetti del campionato".

Cosa è successo nel finale? "Un po' di parapiglia c'è stato, è stata una gara intensa, con il risultato maturato alla fine, sono cose di campo che succedono poi non so se bisognerà aspettare il comunicato del giudice sportivo (ride, ndr). Capitano anche se non è piacevole vedere ma finché restano in campo va bene".

Da ex Fiorentina cosa pensa della situazione? "Dico solo che mi dispiace molto perché non sono abituato a vederla lì in fondo alla classifica e sono sicuro ne verrà fuori".