Primavera, Empoli-Fiorentina: ecco le formazioni ufficiali. C'è Caprini

Derby toscano in primavera con la Fiorentina che affronterà l'Empoli per la 30° giornata di campionato. Il match, che si sarebbe dovuto disputare ieri alle ore 15:00, è stato posticipato a causa del maltempo che nelle scorse ore ha interessato tutta l'area metropolitana di Firenze alle 13:00 di oggi pomeriggio. La sfida, di scena allo stadio Comunale di Petroio, mette di fronte due formazioni che lottano per obiettivi completamente diversi. Se infatti i viola, nonostante gli ultimi tre risultati negativi, sono in corsa le posizioni di vertice del campionato, gli azzurri invece sono terzultimi in classifica. Un match di fondamentale importanza per la formazione di Galloppa che, reduce da tre sconfitte consecutive contro Sassuolo, Fiorentina e Juventus, ha bisogno di tornare a fare punti. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici:

EMPOLI: Seghetti; Moray, Bacci, El Biache, Barsotti, Matteazzi, Mannelli, Bembnista, Campaniello, Konate, Gravello. Allenatore: Andrea Filippeschi. A disposizione: Vertua, Asmussen, Di Leva, Falcusan, Lauricella, Baud, Baralla, Popov, Scienza, Rugani, Olivieri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Kouadio, Baroncelli, Elia, Scuderi; Harder, Gudelevicius; Mazzeo, Rubino, Presta; Caprini. Allenatore: Daniele Galloppa. A disposizione: Leonardelli, Sadotti, Lamouliatte, Ievoli, Keita, Romani, Puzzoli, Trapani, Deli, Balbo, Bertolini.