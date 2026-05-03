Primavera col cuore a Zingonia: Atalanta ribaltata (1-2) e di nuovo in testa

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Vittoria di platino per la Fiorentina Primavera che, sotto di un gol nel primo tempo, nella ripresa ribalta l'Atalanta a Zingonia e vince 2-1 tornando in testa alla classifica del campionato, a due giornate dal termine della regular season. Una vittoria arrivata nel segno di Puzzoli e Atzeni, che nel secondo tempo hanno ribaltato la rete nerazzurra di Baldo (al 38') permettendo alla Viola di centrare tre punti determinanti nella qualificazione playoff (da oggi, peraltro, matematica).

A pareggiare i conti, come detto, ci ha prima pensato Puzzoli al 56' (su un errore in fase di impostazione dal basso dell'Atalanta) e poi a 5' dalla fine un diagonale di Atzeni su assist di Evangelista, il cui impatto in gara è stato determinante. Con questo risultato, la Fiorentina torna come detto in testa salendo a quota 65 punti, a +1 su Parma e Cesena.