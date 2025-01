PRESTITI, Fortini "fermato" da Sirigu. Nzola ancora in gol

© foto di SS Juve Stabia

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

Il Monza di Alessandro Bianco non riesce a dare la continuità alla vittoria ottenuta contro la Fiorentina e cade al Dall'Ara, contro il Bologna, rimontata da Castro, Odgaard e Orsolini dopo il vantaggio iniziale siglato da Maldini. Per il centrocampista class 2002, novanta minuti di sostanza seppur caratterizzati da un po' di nervosismo sul finale. La sua è stata comunque una prova sufficiente.

SERIE B

Nell'attesa di capire se tornerà a Firenze per coprire il ruolo lasciato vuoto da Kayode, Niccolò Fortini continua ad essere un titolarissimo della Juve Stabia. Per l'esterno sinistro toscano 81 minuti (uscito sul finale per un problema fisico) di buon livello in cui ha badato più alla fase difensiva. Nonostante ciò, per il gialloblu è arrivata la quarta partita consecutiva senza vittoria, con il Palermo che si è imposto per 1-0 grazie ad un super Salvatore Sirigu. A Salerno Lorenzo Amatucci continua ad essere il faro di una squadra che ha vissuto l'ennesimo terremoto interno ma che sta facendo di tutto per provare a confermare la categoria. Nell'ultima giornata è arrivata la vittoria per 2-1 contro la Reggiana e il centrocampista del 2004 è stato tra i migliori in campo dei suoi. Tutti le azioni passano dai suoi piedi. Recupera anche molti palloni sulle avanzate degli emiliani.

SERIE C

Brutta partita in Serie C per Edoardo Pierozzi, con il Pescara che non sembra saper più vincere. Il terzino di proprietà della Fiorentina sembra un lontano parente di quello ammirato ad inizio stagione e per questo il tecnico del Delfino, Silvio Baldini, lo ha lsciato negli spogliatoi all'intervallo.

ESTERO

Ancora un gol al PSG, dopo quello segnato in Coppa di Francia, per Mbala Nzola, al sesto sigillo stagionale che potrebbe far sciogliere le ultime riserve alla dirigenza del Lens. L'angolano sembrava aver illuso i suoi prima che i parigini compiessero la rimonta nel secondo tempo grazie a Fabian Ruiz e alla rete di Barcola sul finale. Gol anche per Brekalo nel pari per 3-3 del Kasimpasa in casa del Konyaspor.