FirenzeViola Più pressing e verticalità: ecco cos'è cambiato dalla gestione Grosso a quella Vanoli

La Fiorentina in appena due giornate con Paolo Vanoli ha cambiato pelle tattica: ecco le differenze rispetto alla gestione Grosso

Cinque giornate nel calcio sono poche in generale per giudicare qualsiasi squadra, ma per la Fiorentina sono state sufficienti a mostrarci sulla panchina viola due tecnici profondamente diversi tra di loro ossia, Fabio Grosso e Paolo Vanoli.

Le differenze tattiche nella nuova Fiorentina di Vanoli

La redazione di FirenzeViola.it - con la voce di Lorenzo Della Giovampaola - ha analizzato in un video i cambiamenti tattici nelle diverse fasi di gioco che ha subito la Fiorentina, con pregi e difetti di entrambe le gestioni.