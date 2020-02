PRADE', Agudelo sarà il nostro todocampista

Daniele Pradè ha presentato alla stampa Kevin Agudelo. Ecco la sua breve introduzione sul colombiano: "Agudelo ha grandi qualità tecniche, è giovane e vogliamo lavorarci fortemente. Vi chiediamo pazienza con lui perché si è messo a disposizione e vogliamo vedere dove possiamo arrivare, insomma per ora ci stimola. E' un ragazzo serio e ci è piaciuto subito il suo sorriso, la sua famiglia e la compagna. Il suo ruolo? In questo momento è un trequartista ma il nostro obiettivo è farlo diventare un todocampista, in lui intravediamo tante cose. Non gli vogliamo mettere paragoni forti nella testa ma per passaggi. Ha una tecnica raffinata e per questo è più facile lavorarci sopra. Quando Spalletti fu messo centrocampista centrale da Spalletti non gli parlò per tre mesi ed invece è stata la sua fortuna. Sa benissimo quali sono i nostri obiettivi e se abbiamo voluto lui è perché lo vogliamo nei nostri piani. Ma l'obiettivo non è trasformarlo in un regista centrale ma trasformarlo in un centrocampista completo. Lui è da poco in Italia, mi piacerebbe che ripercorresse le orme di Juan Cuadrado".